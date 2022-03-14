В понедельник будет солнечно и тепло

Погодные условия в Латвии по-прежнему определяет область высокого давления, поэтому облаков будет мало.

Будет дуть слабый ветер, утром местами возможна дымка. Из-за слабого ветра качество воздуха ухудшилось.

Столбики термометров днем поднимутся до +6…+11 градусов, местами на побережье залива будет прохладнее - от +1 до +5 градусов.