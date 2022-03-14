Пн, 14.03.2022
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В понедельник будет солнечно и тепло

ФОТО: LETA

Понедельник, 14 марта, будет солнечным и пройдет без осадков, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Погодные условия в Латвии по-прежнему определяет область высокого давления, поэтому облаков будет мало.

Будет дуть слабый ветер, утром местами возможна дымка. Из-за слабого ветра качество воздуха ухудшилось.

Столбики термометров днем поднимутся до +6…+11 градусов, местами на побережье залива будет прохладнее - от +1 до +5 градусов.

В Риге небо будет ясным, с небольшими облаками, день пройдет без осадков, а температура воздуха составит +7…+9 градусов.

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