Во вторник воздух прогреется до +11 градусов
Температура воздуха в Латвии во вторник достигнет 11 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воздуха в Латвии во вторник достигнет 11 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем погода по-прежнему будет определяться областью повышенного давления, поэтому облаков будет немного и день пройдет без осадков.
Сохранится слабый ветер, с утра местами образуется дымка. Качество воздуха ухудшится.
Столбик термометра поднимется до отметки 6…11 градусов
В Риге ожидается незначительная облачность, без осадков. Ветер слабый, воздух прогреется до 10…11 градусов.
Галерея: Весна в Риге