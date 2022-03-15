Вт, 15.03.2022
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Во вторник воздух прогреется до +11 градусов

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Температура воздуха в Латвии во вторник достигнет 11 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем погода по-прежнему будет определяться областью повышенного давления, поэтому облаков будет немного и день пройдет без осадков.

Сохранится слабый ветер, с утра местами образуется дымка. Качество воздуха ухудшится.

Столбик термометра поднимется до отметки 6…11 градусов

В Риге ожидается незначительная облачность, без осадков. Ветер слабый, воздух прогреется до 10…11 градусов.

Галерея: Весна в Риге

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