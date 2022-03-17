Тепло и солнце, день чудесный: синоптики о погоде в четверг

Днем будет ярко светить солнце, без осадков. Ожидается слабый юго-восточный, восточный ветер, воздух прогреется до 3-8 градусов.

В Риге день будет солнечным и сухим, будет дуть слабый ветер, а температура воздуха достигнет 7-9 градусов.