Пт, 18.03.2022
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Пятница будет солнечной; в Курземе ожидается кратковременный дождь

Подснежники. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу в Курземе ожидается кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Небо будет ясным, на западе в течение дня облачность увеличится. Во второй половине дня местами в Курземе ожидается небольшой дождь.

Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, температура воздуха составит от +3 до +8 градусов.

В Риге пятница будет солнечной, ближе к вечеру облачность увеличится. Температура воздуха составит +6…+8 градусов.

Галерея: Весна в Ботаническом саду Латвийского университета 

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