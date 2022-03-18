Пятница будет солнечной; в Курземе ожидается кратковременный дождь

Небо будет ясным, на западе в течение дня облачность увеличится. Во второй половине дня местами в Курземе ожидается небольшой дождь.

Будет дуть слабый и умеренный южный ветер, температура воздуха составит от +3 до +8 градусов.

В Риге пятница будет солнечной, ближе к вечеру облачность увеличится. Температура воздуха составит +6…+8 градусов.