Весна! Пятница - первый день длиннее ночи
Сегодня, 18 марта, день в Латвии станет длиннее ночи, а каждые следующие сутки продолжительность светового дня будет увеличиваться примерно на 5 минут.
Сегодня, 18 марта, день в Латвии станет длиннее ночи, а каждые следующие сутки продолжительность светового дня будет увеличиваться примерно на 5 минут.
В воскресенье, 20 марта, в Латвии закончится астрономическая зима и наступит весна. Это произойдет в 17:33, свидетельствуют данные портала timeanddate.com.
Календарная весна началась 1 марта, а метеорологическая весна в этом году на большей части территории страны наступила еще 7 февраля, когда среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней подряд сохранялась выше нуля.
21 июня наступит летнее солнцестояние, когда продолжительность дня в Риге составит 17 часов и 53 минуты.