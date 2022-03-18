Весна! Пятница - первый день длиннее ночи

В воскресенье, 20 марта, в Латвии закончится астрономическая зима и наступит весна. Это произойдет в 17:33 , свидетельствуют данные портала timeanddate.com.

Календарная весна началась 1 марта, а метеорологическая весна в этом году на большей части территории страны наступила еще 7 февраля, когда среднесуточная температура воздуха не менее пяти дней подряд сохранялась выше нуля.