Вс, 20.03.2022
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В Латвии наступает астрономическая весна

ФОТО: LETA

Сегодня, 20 марта, в Латвии завершится астрономическая зима и наступит астрономическая весна.

По данным с сайта timeanddate.com, равноденствие наступит в 17:33. Мартовское равноденствие - это момент, когда продолжительность светового дня и ночи сравняется. В северном полушарии наступает астрономическая весна, в южном - астрономическая осень.

Согласно латышским народным традициям, день весеннего равноденствия празднуется как Великий день, когда свет побеждает тьму.

Календарная весна началась 1 марта, а метеорологическая весна на большей части Латвии в этом году наступила 7 февраля. Для этого нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась выше нуля не менее пяти дней подряд

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