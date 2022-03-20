В Латвии наступает астрономическая весна
Сегодня, 20 марта, в Латвии завершится астрономическая зима и наступит астрономическая весна.
Сегодня, 20 марта, в Латвии завершится астрономическая зима и наступит астрономическая весна.
По данным с сайта timeanddate.com, равноденствие наступит в 17:33. Мартовское равноденствие - это момент, когда продолжительность светового дня и ночи сравняется. В северном полушарии наступает астрономическая весна, в южном - астрономическая осень.
Согласно латышским народным традициям, день весеннего равноденствия празднуется как Великий день, когда свет побеждает тьму.
Календарная весна началась 1 марта, а метеорологическая весна на большей части Латвии в этом году наступила 7 февраля. Для этого нужно, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась выше нуля не менее пяти дней подряд