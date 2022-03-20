Синоптики дали новый точный прогноз погоды на следующую неделю

а этой неделе в Латвии продолжалась сухая и солнечная погода, и нынешний март может стать одним из самых засушливых за всю историю наблюдений. В начале недели на нескольких наблюдательных станциях ежедневно устанавливались новые рекорды максимальной температуры воздуха, а самая высокая температура была зафиксирована 16 марта в Лиепае - плюс 13,2 градуса.

Ночи оставались морозными, 18 марта в Мадоне было зафиксировано -10,2 градуса. Местами на востоке страны толщина снежного покрова все еще превышает 20 сантиметров.

Фото: Весна

Облаков в понедельник будет немного, осадков не ожидается, а в западной и центральной частях страны сгустится туман, который в течение дня постепенно рассеется. Температура воздуха ночью составит от -1 градуса на морском побережье до -6 на востоке Латвии. День будет теплым, воздух прогреется до +8..+13 градусов. На побережье будет прохладнее, от +2 до +7.

Вторник также пройдет без осадков, а в среду на востоке возможен небольшой кратковременный дождь.

Во второй половине недели влияние антициклона будет постепенно уменьшаться. В пятницу облаков станет больше, на востоке пройдет небольшой дождь. Ночная температура составит -1..+2 градуса, днем будет +4..+11.