В понедельник местами потеплеет до +13 градусов

Ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, однако иногда будут появляться и облака.

С утра местами, а днем в прибрежных районах сохранится туман.

При слабом ветре солнце прогреет воздух до +8...+13 градусов. В прибрежных районах будет прохладнее - там температура воздуха поднимется лишь до +2...+7 градусов.