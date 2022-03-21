В понедельник местами потеплеет до +13 градусов
В понедельник солнце прогреет воздух до +13 градусов, свидетельствуют прогyозы синоптиков.
В понедельник солнце прогреет воздух до +13 градусов, свидетельствуют прогyозы синоптиков.
Ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, однако иногда будут появляться и облака.
С утра местами, а днем в прибрежных районах сохранится туман.
При слабом ветре солнце прогреет воздух до +8...+13 градусов. В прибрежных районах будет прохладнее - там температура воздуха поднимется лишь до +2...+7 градусов.
В Риге сохранится частично облачная погода, днем осадков не ожидается. С утра видимость может ухудшать туман, однако в течение дня он рассеется. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха повысится до +4...+6 градусов.