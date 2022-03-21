Пн, 21.03.2022
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В понедельник местами потеплеет до +13 градусов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник солнце прогреет воздух до +13 градусов, свидетельствуют прогyозы синоптиков.

Ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, однако иногда будут появляться и облака.

С утра местами, а днем в прибрежных районах сохранится туман.

При слабом ветре солнце прогреет воздух до +8...+13 градусов. В прибрежных районах будет прохладнее - там температура воздуха поднимется лишь до +2...+7 градусов.

В Риге сохранится частично облачная погода, днем осадков не ожидается. С утра видимость может ухудшать туман, однако в течение дня он рассеется. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха повысится до +4...+6 градусов.

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