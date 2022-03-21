Во вторник солнце и тепло: +13 градусов

Ночью погодные условия в Латвии будут определяться антициклоном, поэтому ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, местами в западных и центральных районах, преимущественно на побережье, сформируется туман. Минимальная температура воздуха составит -1...-6 градусов.

Днем будет дуть слабый ветер, утром в западных и центральных районах, в основном на побережье, сохранится туман. Воздух прогреется до +13 градусов, местами на побережье его температура составит от +4 до +7 градусов.

В Риге ночью возможна незначительная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, образуется туман. Температура воздуха понизится до -2 градусов.