Во вторник солнце и тепло: +13 градусов
Во вторник, 22 марта, погода в Латвии будет солнечной и сухой, а воздух прогреется до +13 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во вторник, 22 марта, погода в Латвии будет солнечной и сухой, а воздух прогреется до +13 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью погодные условия в Латвии будут определяться антициклоном, поэтому ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, местами в западных и центральных районах, преимущественно на побережье, сформируется туман. Минимальная температура воздуха составит -1...-6 градусов.
Днем будет дуть слабый ветер, утром в западных и центральных районах, в основном на побережье, сохранится туман. Воздух прогреется до +13 градусов, местами на побережье его температура составит от +4 до +7 градусов.
В Риге ночью возможна незначительная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, образуется туман. Температура воздуха понизится до -2 градусов.
День в столице день будет преимущественно солнечным и без осадков, лишь с утра еще сохранится туман. Ветер - слабый, температура воздуха повысится до +12 градусов.