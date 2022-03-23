Погода испортится: возможны дожди и мокрый снег
В среду, 23 марта, погода в Латвии ухудшится - возможны дожди и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В среду, 23 марта, погода в Латвии ухудшится - возможны дожди и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня в центральных и восточных районах небо постепенно затянется облаками. Во второй половине дня на востоке ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +7…+12 градусов, в прибрежных районах будет чуть холоднее – +4…+8 градусов.
В Риге во второй половине дня станет облачно. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +8…+10 градусов, а во второй половине дня с усилением ветра температура резко опустится на 3-4 градуса.
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