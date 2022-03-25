В пятницу будет сухо и по-весеннему тепло

Днем облачность будет чередоваться с солнцем, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Столбик термометра поднимется до +10…+15 градусов, только местами на побережье по-прежнему будет на несколько градусов холоднее – +5…+9 градусов.