Пт, 25.03.2022
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В пятницу будет сухо и по-весеннему тепло

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Последний рабочий день завершающейся недели будет сухим и по-весеннему теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем облачность будет чередоваться с солнцем, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Столбик термометра поднимется до +10…+15 градусов, только местами на побережье по-прежнему будет на несколько градусов холоднее – +5…+9 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, от слабого до умеренного, воздух прогреется до +13...+15 градусов, прогнозируют синоптики.

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