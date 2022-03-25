В субботу местами возможна небольшая метель
В субботу в Латвии будет облачно, временами выглянет солнце, местами возможна небольшая метель, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В субботу в Латвии будет облачно, временами выглянет солнце, местами возможна небольшая метель, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на субботу небо в Латвии будет частично облачным, во второй половине ночи местами на востоке ожидаются кратковременные дожди.
Юго-западный ветер во второй половине ночи начиная с побережья сменит направление на западное и северо-западное и станет умеренно сильным - до 15-19 метров в секунду.
Днем местами, преимущественно на востоке, ожидается мокрый снег, возможна небольшая метель. На некоторых участках дороги будут скользкими. Скорость ветра порывами усилится до 18-23 м/c, местами в западных и центральных районах до 27 м/c.
Ночью в Риге будет облачно, без осадков. Умеренный юго-западный, западный ветер утром сменит направление на северо-западный. Днем также будет облачно, без осадков, скорость ветра порывами усилится до 25 м/c, температура воздуха +3...+5 градусов.
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