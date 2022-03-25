В субботу местами возможна небольшая метель

В ночь на субботу небо в Латвии будет частично облачным, во второй половине ночи местами на востоке ожидаются кратковременные дожди.

Юго-западный ветер во второй половине ночи начиная с побережья сменит направление на западное и северо-западное и станет умеренно сильным - до 15-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +2...+5 градусов.

Днем местами, преимущественно на востоке, ожидается мокрый снег, возможна небольшая метель. На некоторых участках дороги будут скользкими. Скорость ветра порывами усилится до 18-23 м/c, местами в западных и центральных районах до 27 м/c.

День будет прохладным, воздух прогреется лишь до +3...+7 градусов.

Ночью в Риге будет облачно, без осадков. Умеренный юго-западный, западный ветер утром сменит направление на северо-западный. Днем также будет облачно, без осадков, скорость ветра порывами усилится до 25 м/c, температура воздуха +3...+5 градусов.