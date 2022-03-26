Синоптики: в субботу сильный ветер
В субботу, 26 марта, в отдельных регионах ветер в порывах местами усилится до 25-27 метров в секунду, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В субботу, 26 марта, в отдельных регионах ветер в порывах местами усилится до 25-27 метров в секунду, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет преимущественно облачным, на востоке возможен мокрый снег, метель.
Северо-западный ветер в порывах усилится до 18-23 м/с, местами в западных и центральных регионах - до 25-27 м/сек.
День будет прохладным - температура воздуха составит от +3 до +7 градусов.
В Риге в субботу будет переменная облачность с солнцем. В течение дня возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Северо-западный ветер в порывах усилится до 25 м/с, а температура воздуха составит от +4 до +5 градусов.
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