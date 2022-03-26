Синоптики: в субботу сильный ветер

День будет преимущественно облачным, на востоке возможен мокрый снег, метель.

Северо-западный ветер в порывах усилится до 18-23 м/с, местами в западных и центральных регионах - до 25-27 м/сек.

День будет прохладным - температура воздуха составит от +3 до +7 градусов.

В Риге в субботу будет переменная облачность с солнцем. В течение дня возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Северо-западный ветер в порывах усилится до 25 м/с, а температура воздуха составит от +4 до +5 градусов.