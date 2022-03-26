Непогода в Латвии: поваленные деревья, задержка авиарейсов, отмена концерта и "песчаные бури"

Devāmies uz Bramberğes muižu, bet nācās mainīt maršrutu, lai pa citiem ceļiem apbrauktu kritušo koku. #vējš #jelgavasnovads pic.twitter.com/uPCoZ5QVUM — Inese Libere 🇺🇦🙏 (@ineselibere) March 26, 2022

Кроме того, к 17:50 на территории Латвии было потушено уже 69 пожаров, работы по тушению продолжаются еще минимум в 35 местах.

В связи с большим количеством событий VUGD привлекла дополнительные ресурсы - пожарных и диспетчеров, не находящихся на дежурстве.

В субботу вечером нарушено электроснабжение почти 38 000 клиентов предприятия Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании/ По мере усиления ветра, порывы которого местами превысили 27 м/с, зафиксированы обширные повреждения в сетях электроснабжения. Сбои произошли и в сетях Sadales tīkls, и в сетях АО Augstsprieguma tīkls. Аварийные бригады предприятий работают в усиленном режиме, чтобы устранить повреждения в кратчайшие сроки.

Больше всего отключений во второй половине дня зарегистрировано в Талсинском, Баускском, Олайнском и Кекавском краях.

Во второй половине дня в субботу из-за сломавшегося дерева трамвай 10-го маршрута ехал из центра Риги до остановки Vienības gatve/Bērnu slimnīca.

Трамваи по направлению от Рижского центрального рынка ехали до остановки Vienības gatve/Bērnu slimnīca, разворачиваются и едут обратно к Центральному рынку. Позднее движение было восстановлено.

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Днем в субботу на время было закрыто движение поездов на участке Саулкрасты - Скулте, информирует Pasažieru vilciens. Принимая во внимание, что из-за упавшего дерева была повреждена контактная сеть, движение поездов на участке железной дороги Саулкрасты - Скулте временно закрыто. Движение поездов на маршруте Рига - Саулкрасты - Рига происходит согласно расписанию.

В субботу, 26 марта, в 14:00 на Большой эстраде Межапарка должен был пройти концерт Palīdzi celties! ("Помоги подняться!") в поддержку украинских беженцев - детей и семей, но из-за шквального ветра он был отменен. Муниципалитет объясняет, что концерт под открытым небом был отменен из-за приближающегося шторма, однако мероприятие транслировалось в прямом эфире по Латвийскому телевидению из зала Кокару. В благотворительном концерте приняли участие Светлана Лобода, Амината, Динара Рудане, Мария Савенко (Украина), Анце Краузе, Рейнис Сеянс с супругой Майей, Юрис Каукулис, Anmary, Зигфрид Муктупавелс, Янис Стибелис, Айнарс Миелавс, Атис Звиедрис, Goran Gora, Микс Дукурс, Айя Андреева, Tautumeitas, группа Carnival Youth и другие исполнители.

Пользователи соцсетей делятся видео довольно необычного явления - так называемых песчаных бурь.

Smilšu vētra Talsu pusē.

Video: Kristaps Krišentāls pic.twitter.com/yIYWu1Jgix — Toms Bricis (@boms_tricis) March 26, 2022

Vējš aizpūta tenisa laukumu :) pic.twitter.com/7ETRSuA1Tt — MkFZnp5s ZNzLSjAJV20 (@wRxN0lGYBuhYtT_) March 26, 2022

Nupat sāku šaubīties par to cik laba bija ideja braukt uz Jūrmalu ar skrejriteni :D pic.twitter.com/6RPWy0c25P — MkFZnp5s ZNzLSjAJV20 (@wRxN0lGYBuhYtT_) March 26, 2022