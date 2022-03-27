Жары пока можно не ждать: прогноз синоптиков на неделю

В ночь на понедельник с севера усилится влияние циклона, первая половина ночи будет облачной, на востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами может образоваться снежный покров толщиной несколько сантиметров, в свою очередь во второй половине ночи небо начнет проясняться. Дороги местами обледенеют.

Днем ожидается переменная облачность, на востоке страны - дождь. Будет дуть умеренный западный ветер, местами порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха составит +6…+10 градусов, местами на юге страны - до +12 градусов.

Во вторник влияние циклона снизится. Будет облачно, но с небольшими прояснениями. Со второй половины ночи с севера приблизится зона осадков - пройдут снег и мокрый снег. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер, который с утра сменит направление на северное.

Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, в свою очередь днем не будет теплее 0...+4 градусов, а в Видземе будет еще холоднее - всего -3...0 градуса.

В среду атмосферный фронт немного повысится и спокойная погода сохранится. Ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой снег. Будет дуть слабый северный ветер, во второй половине ночи - западный ветер.

В темное время суток температура воздуха может опуститься до -6...-11 градусов, на побережье будет немного теплее - -2...-7 градусов, в свою очередь днем воздух прогреется до -1...+3 градусов.

Во второй половине недели погоду будет устанавливать зона высокого давления. До конца недели осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер.

В ночные часы столбик термометра может опуститься до отметки в -10...-12 градусов, тогда как днем не будет теплее +2...+6 градусов.

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