Жары пока можно не ждать: прогноз синоптиков на неделю
В конце марта в Латвии еще можно будет встретить осадки и порывистый ветер, но апрель начнется с довольно теплой погоды, часто будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
В конце марта в Латвии еще можно будет встретить осадки и порывистый ветер, но апрель начнется с довольно теплой погоды, часто будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник с севера усилится влияние циклона, первая половина ночи будет облачной, на востоке страны ожидается снег и мокрый снег, местами может образоваться снежный покров толщиной несколько сантиметров, в свою очередь во второй половине ночи небо начнет проясняться. Дороги местами обледенеют.
Во вторник влияние циклона снизится. Будет облачно, но с небольшими прояснениями. Со второй половины ночи с севера приблизится зона осадков - пройдут снег и мокрый снег. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер, который с утра сменит направление на северное.
Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, в свою очередь днем не будет теплее 0...+4 градусов, а в Видземе будет еще холоднее - всего -3...0 градуса.
В среду атмосферный фронт немного повысится и спокойная погода сохранится. Ожидается переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой снег. Будет дуть слабый северный ветер, во второй половине ночи - западный ветер.
Во второй половине недели погоду будет устанавливать зона высокого давления. До конца недели осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер.
В ночные часы столбик термометра может опуститься до отметки в -10...-12 градусов, тогда как днем не будет теплее +2...+6 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!