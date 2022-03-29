Вт, 29.03.2022
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Во вторник в Латвии выпадет снег

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во вторник местами в Латвии пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в середине дня составит -1...+4 градуса, поздним вечером понизится до -1...-6 градусов.

Облака частично закроют небо, более пасмурно будет на востоке страны. Ветер умеренный, северо-западный.

Утром в Видземе и вечером местами в других регионах дороги будут скользкими.

В Риге ожидается небольшой снег, временами выглянет солнце. Температура воздуха не превысит +2 градуса.

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