Во вторник в Латвии выпадет снег
Во вторник местами в Латвии пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами в Латвии пройдет кратковременный снег, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха в середине дня составит -1...+4 градуса, поздним вечером понизится до -1...-6 градусов.
Облака частично закроют небо, более пасмурно будет на востоке страны. Ветер умеренный, северо-западный.
Утром в Видземе и вечером местами в других регионах дороги будут скользкими.
В Риге ожидается небольшой снег, временами выглянет солнце. Температура воздуха не превысит +2 градуса.
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