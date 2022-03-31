Чт, 31.03.2022
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Первый день апреля пройдет без осадков, ночью возможно северное сияние

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 1 апреля, в Латвии ожидается сухая погода и переменная облачность, прогнозируют синоптики.

Ночью облаков будет немного, ветер - слабый северо-восточный, днем облачность увеличится, а ветер немного усилится, достигнув в порывах 8-13 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -3...-7 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В Риге в первый день апреля небо будет частично закрыто облаками, осадки не ожидаются. Ветер - умеренный северо-восточный. Температура воздуха ночью понизится до -3 градусов, в окрестностях столицы - до -7 градусов. Днем температура не превысит +5 градусов.

Ночью из-за геомагнитной бури может быть заметно северное сияние.

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