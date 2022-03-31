На следующей неделе возможен снежный покров до 15 см толщиной

В предстоящие выходные еще будет возможность насладиться сухой, хотя и не очень теплой погодой, а на следующей неделе, по мере усиления воздействия циклонов, по всей стране ожидаются осадки - снег и дождь, в отдельные дни - сильные.

Ночи постепенно начнут теплеть, но столбик термометра все равно продолжит

опускаться ниже нулевой отметки, днем по-прежнему будет относительно прохладно – воздух не прогреется выше +5 градусов.

В конце недели погоду еще будет определять зона повышенного давления. В выходные ожидается спокойная погода: переменная облачность, днем будет выглядывать солнце, без осадков. В субботу будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного, который в воскресенье станет слабым, а днем сменится на юго-западный.

Ночью температура воздуха сохранится в пределах -3...-8 градусов, лишь местами в прибрежных районах станет немного теплее, днем воздух прогреется до +2...+6 градусов.

На новой неделе погоду будут определять несколько циклонов, которые, по текущим прогнозам, пересекут Латвию с запада. Поэтому следующая неделя начнется с дождливой погоды, небо будет преимущественно облачным. Территорию страны накроет несколько зон осадков, которые принесут снег, мокрый снег и дождь.

Интенсивный снегопад ожидается во вторник и в среду. Во многих местах сформируется снежный покров толщиной в несколько сантиметров, есть вероятность, что во второй половине недели в некоторых районах его толщина может превысить 10 и даже 15 сантиметров.

Ветер от слабого до умеренного, во второй половине недели местами - порывистый. Ночи постепенно будут становиться немного теплее: столбик термометра не опустится ниже -6 градусов, а на побережье местами поднимется даже чуть выше нулевой отметки.

В свою очередь, в светлое время суток температура воздуха сохранится в пределах 0...+5 градусов.