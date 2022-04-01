В субботу будет солнечно и сухо

Ночью будет дуть слабый, умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха понизится до 0...-5 градусов, местами в Видземе до -7 градусов.

Днем скорость ветра в порывах усилится до 10-15 метров в секунду, температура воздуха повысится до +1...+6 градусов.

В первую субботу апреля в Риге также ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер северный, северо-восточный, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до -3 градусов, а днем поднимется до +4 градусов.