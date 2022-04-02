В воскресенье потеплеет до +7 градусов
В ночь на воскресенье, 3 апреля, температура воздуха в Латвии понизится до -5...-9 градусов, на побережье - до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье, 3 апреля, температура воздуха в Латвии понизится до -5...-9 градусов, на побережье - до -1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.
В воскресенье температура воздуха поднимется чуть выше, чем в предыдущие дни, и составит во второй половине дня +3...+7 градусов.
В основном будет преобладать солнечная погода, только во второй половине дня и вечером местами возможны кратковременные осадки.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха понизится до -2 градусов, местами в пригородах - до -7 градусов, а днем составит до +6 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!