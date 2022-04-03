На следующей неделе часто будут идти дождь и снег

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, общее количество осадков на следующей неделе ожидается от 20-30 мм в Латгале и Земгале до 40 мм местами в Курземе и Видземе, а на юге Курземе - до 50 мм.

По прогнозам Global Forecast System, количество осадков в Курземе и Видземе может составить 40-60 мм, тогда как обычно апрель в Латвии - самый сухой месяц, когда среднее количество осадков составляет 36 мм.

Большая часть осадков выпадет в виде дождя и мокрого снега, временами возможен сильный снегопад.

Ожидаются не только осадки, но и порывистый ветер. Первый циклон, который будет определять погоду в понедельник и вторник, будет сопровождаться сильным южным ветром, который перейдет в западный. Ожидаются порывы до 14-18 метров в секунду, местами на побережье - до 23 метров в секунду.

Из-за облачности ночи будут теплее, только в ночь на среду температура воздуха на большей части территории страны опустится до -3...-8 градусов. В первой половине недели температура составит +1...+6 градусов, в четверг - +6…+11 градусов, а в выходные вновь станет немного прохладнее.