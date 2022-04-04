В понедельник в Латвию придут дожди; возможен и мокрый снег

В Курземе дождь начнется уже с утра, а на восток страны осадки придут во второй половине дня.

Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов.

Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, вечером на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 23 метров в секунду.

В Риге будет облачно, пройдет небольшой дождь, возможен и мокрый снег. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут скорости 15 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +4 градусов.