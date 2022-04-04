В понедельник в Латвию придут дожди; возможен и мокрый снег
В понедельник в Латвии, начиная с запада, небо затянет облаками, ожидается дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии, начиная с запада, небо затянет облаками, ожидается дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.
В Курземе дождь начнется уже с утра, а на восток страны осадки придут во второй половине дня.
Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов.
Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, вечером на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 23 метров в секунду.
В Риге будет облачно, пройдет небольшой дождь, возможен и мокрый снег. Порывы южного, юго-западного ветра достигнут скорости 15 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +4 градусов.
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