Вт, 5.04.2022
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Погода на вторник: дождь, снег, град и порывистый ветер

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Во вторник в Латвии временами ожидается дождь, снег и град, прогнозируют синоптики.

Утром и вечером дороги местами будут скользкими. Температура воздуха днем не превысит +1...+5 градусов.

Будет дуть сильный западный ветер порывами до 14-19 метров в секунду, на севере местами до 22 метров в секунду.

В Риге ожидаются осадки, временами сквозь облака выглянет солнце, порывы западного ветра составят до 17 метров в секунду, а температура воздуха - около +4 градусов.

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