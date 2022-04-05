Погода на вторник: дождь, снег, град и порывистый ветер

Утром и вечером дороги местами будут скользкими. Температура воздуха днем не превысит +1...+5 градусов.

Будет дуть сильный западный ветер порывами до 14-19 метров в секунду, на севере местами до 22 метров в секунду.

В Риге ожидаются осадки, временами сквозь облака выглянет солнце, порывы западного ветра составят до 17 метров в секунду, а температура воздуха - около +4 градусов.