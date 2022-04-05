В ночь на среду будет идти снег, местами ожидается гроза
В ночь на среду Латвию с запада накроют новые тучи - местами ожидается кратковременный, но сильный снег, который может сопровождаться молниями и громом, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду Латвию с запада накроют новые тучи - местами ожидается кратковременный, но сильный снег, который может сопровождаться молниями и громом, прогнозируют синоптики.
В некоторых районах страны образуется снежный покров, дороги будут скользкими. Также ожидается метель. Минимальная температура воздуха составит -1...-5 градусов, на побережье местами +1 градус.
В среду будет светить солнце, облачность усилится с юго-запада. Местами ожидаются кратковременные осадки, вечером в Курземе и Земгале - дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит +3...+7 градусов.
В Риге ночью возможен кратковременный снег, днем будет солнечно, а к вечеру небо постепенно затянется облаками, пойдет дождь и мокрый снег. Ветер умеренный западный, юго-западный. Температура воздуха ночью понизится до -1...-2 градусов, днем повысится до +6...+7 градусов.
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