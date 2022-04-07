Синоптики прогнозируют, что четверг станет самым теплым днем на этой неделе, лишь на северо-востоке страны в пятницу будет чуть теплее, чем в четверг.

Как сообщает агентство LETA, четверг ожидается облачным, периодически будут идти дожди, возможны и ливни. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер.

В Риге также ожидаются дожди, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух ближе к вечеру прогреется до +11 градусов.