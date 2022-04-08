В пятницу ожидается порывистый ветер и осадки

Во второй половине дня больше грозовых облаков будет в восточных регионах.

Местами ожидается южный и западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду. Самые сильные порывы ветра будут во время грозы, а также на западном побережье Курземе.

Максимальная температура воздуха составит +4...+7 градусов в Курземе и +7...+11 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге ожидается кратковременный дождь, возможен град с грозой. Ветер юго-западный со скоростью до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в первой половине дня +9 градусов.

Погоду определяет крупный циклон с центром в Швеции.