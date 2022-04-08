Пт, 8.04.2022
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В пятницу ожидается порывистый ветер и осадки

Дождь. Иллюстративное фото. ФОТО: Unsplash

В пятницу в Латвии выглянет солнце, однако местами ожидаются дожди с градом, грозы и ливни, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня больше грозовых облаков будет в восточных регионах.

Местами ожидается южный и западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду. Самые сильные порывы ветра будут во время грозы, а также на западном побережье Курземе.

Максимальная температура воздуха составит +4...+7 градусов в Курземе и +7...+11 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге ожидается кратковременный дождь, возможен град с грозой. Ветер юго-западный со скоростью до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в первой половине дня +9 градусов.

Погоду определяет крупный циклон с центром в Швеции.

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