Сб, 9.04.2022
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В субботу ожидаются кратковременные осадки и порывистый ветер

Утки. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, снег и град, а местами - и гроза, прогнозируют синоптики.

Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, самые сильные порывы ожидаются под тучами во время осадков.

Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В Риге также ожидаются кратковременные осадки и порывы юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +8 градусов.

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