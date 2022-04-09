В субботу ожидаются кратковременные осадки и порывистый ветер

Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, самые сильные порывы ожидаются под тучами во время осадков.

Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В Риге также ожидаются кратковременные осадки и порывы юго-западного ветра до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +8 градусов.