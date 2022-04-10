Морозы по ночам, возможен и снег. Что ждать от погоды на Пасху?

В понедельник, 11 апреля, местами еще ожидаются кратковременный дождь и град, возможна гроза. Вторник и среда пройдут без значительных осадков. Ветер стихнет, по ночам местами образуется туман.

В ночное время температура воздуха будет опускаться до -1...-4 градусов, в свою очередь днем столбик термометра будет подниматься до отметки в +8...+13 градусов, на несколько градусов прохладнее будет на побережье.

В четверг Латвию с юга достигнут теплые и влажные воздушные массы, после чего придет прохладный воздух с севера. Прогнозы о температуре воздуха и осадках на данный момент изменчивы.

Global Forecast System прогнозирует, что и в последние две недели апреля температура воздуха по ночам может опускаться ниже нуля градусов, возможен и снег.