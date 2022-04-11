Во второй половине дня местами ожидаются ливни, град и гроза

День в целом будет солнечным со слабым и умеренным западным, юго-западным ветром, во время грозы - порывистым.

Температура воздуха повысится до +9...+12 градусов, на побережье местами - до +6...+8 градусов.

В Риге во второй половине дня возможны осадки, температура воздуха составит до +11 градусов.