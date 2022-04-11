Во второй половине дня местами ожидаются ливни, град и гроза
В понедельник во второй половине дня и вечером в центральных и восточных регионах страны тучи принесут ливни, град, а местами прогремит гроза, прогнозируют синоптики.
В понедельник во второй половине дня и вечером в центральных и восточных регионах страны тучи принесут ливни, град, а местами прогремит гроза, прогнозируют синоптики.
День в целом будет солнечным со слабым и умеренным западным, юго-западным ветром, во время грозы - порывистым.
Температура воздуха повысится до +9...+12 градусов, на побережье местами - до +6...+8 градусов.
В Риге во второй половине дня возможны осадки, температура воздуха составит до +11 градусов.
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