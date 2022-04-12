Во вторник ожидается солнечная погода; потеплеет до +12 градусов

Местами на побережье возможен туман. Во второй половине дня и вечером в отдельных местах пройдет кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер.

Воздух прогреется до +10...+12 градусов, на побережье - до +4...+9 градусов.

В Риге во вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северо-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +10 градусов, у моря - до +5 градусов.

Галерея: Весна в Риге