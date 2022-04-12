Первая декада апреля в Латвии была холоднее нормы; осадков выпало вдвое больше

Как сообщает агентство LETA, больше всего осадков - 52,9 миллиметров - зафиксировано в Павилосте, а меньше всего дождей и снега было в Пиедруе Краславского края, где количество осадков не превысило 7,8 миллиметров.

В среднем в первую декаду апреля было 5,7 суток с количеством осадков минимум один миллиметров. В Бауске, Мадоне, Сигулде, Скривери и Екабпилсе было семь таких суток, а меньше всего их было в Дагде - трое.

Среднесуточная температура воздуха составила +2,3 градуса и была на 1,6 градуса ниже нормы декады.

Самая низкая температура была зарегистрирована 1 апреля в Зосены, где столбик термометра опустился до -10,5 градусов, в свою очередь максимальная температура воздуха составила +15,1 градуса и была зафиксирована 7 апреля в Даугавпилсе.

Средняя относительная влажность воздуха в первой декаде апреля составила 73% - от 65% в Даугавпилсе до 78% на Колке, в Лиепае, Павилосте, Стенде и Вентспилсе.

Самые сильные порывы ветра - 27,5 метров в секунду - были зарегистрированы 4 апреля в Лиепае.

По данным синоптиков, вторая декада апреля в Латвии ожидается холоднее чем обычно, в свою очередь в конце апреля температура воздуха может достичь нормы.

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