Синоптики: Прогноз погоды на пасхальные выходные

В четверг, 14 апреля, при умеренном южном ветре воздух на основной части территории страны прогреется до +11...+15 градусов, и это будет самый теплый день недели. Местами пройдут дожди, больше осадков ожидается в северо-западных регионах.

В пятницу, 15 апреля, ветер повернет с севера и температура воздуха понизится, небо будет преимущественно облачным, временами ожидаются дожди. Ночь на пятницу еще ожидается теплой - температура воздуха не опустится ниже +3...+8 градусов - но днем теплее не станет.

Не исключено, что в субботу, 16 апреля, в Латгале пойдет снег, по всей стране ожидаются порывы северного ветра до 12-17 метров в секунду, температура воздуха составит всего +3...+8 градусов.

В ночь на воскресенье, 17 апреля, температура понизится до -2...+3 градусов, днем не превысит +6...+11 градусов, в понедельник на градус-два потеплеет. Будет дуть северный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного, во многих местах выглянет солнце.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, после Пасхи температура воздуха повысится до +16 градусов, осадков будет мало.