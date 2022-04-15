В пятницу во многих частях Латвии пройдут небольшие дожди
В пятницу, 15 апреля, температура воздуха составит +3/+8 градусов, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 15 апреля, температура воздуха составит +3/+8 градусов, прогнозируют синоптики.
Во многих местах страны - особенно в ее восточной части - ожидается небольшой дождь. Во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, облачность станет меньше.
Порывы северного и северо-восточного ветра достигнут до 10-15 метров в секунду.
В Риге возможен небольшой дождь, после обеда - переменная облачность, появится солнце. Порывы северного ветра будут достигать до 13 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +7 градусов.
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