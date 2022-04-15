Прогноз на следующую неделю: впервые в этом году воздух в Латвии прогреется до +20
На следующей неделе температура воздуха в Латвии повысится, и впервые в этом году столбик термометра поднимется до +20 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На следующей неделе температура воздуха в Латвии повысится, и впервые в этом году столбик термометра поднимется до +20 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
На Пасху сохранится прохладная погода. В воскресенье ночью температура воздуха опустится до 0...-5 градусов, днем составит +6…+11 градусов. В понедельник станет теплее, будет дуть слабый северо-восточный ветер.
После праздников температура начнет повышаться быстрее и местами может достичь +20 градусов, а ночью не опустится ниже нуля.
Также на следующей неделе временами ожидается дождь.
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