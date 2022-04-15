Прогноз на следующую неделю: впервые в этом году воздух в Латвии прогреется до +20

На Пасху сохранится прохладная погода. В воскресенье ночью температура воздуха опустится до 0...-5 градусов, днем составит +6…+11 градусов. В понедельник станет теплее, будет дуть слабый северо-восточный ветер.

После праздников температура начнет повышаться быстрее и местами может достичь +20 градусов, а ночью не опустится ниже нуля.

Также на следующей неделе временами ожидается дождь.