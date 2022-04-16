Самая солнечная погода ожидается в Курземе
В субботу, 16 апреля, в Курземе ожидается ясная погода, на остальной территории страны - переменная облачность, прогнозируют синоптики.
В субботу, 16 апреля, в Курземе ожидается ясная погода, на остальной территории страны - переменная облачность, прогнозируют синоптики.
В то же время, на востоке страны пройдут небольшие дожди.
Будет дуть умеренный северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +5..+10 градусов.
Погоду определяет антициклон с центром в Дании.
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