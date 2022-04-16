Сб, 16.04.2022
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Самая солнечная погода ожидается в Курземе

Атрибуты весны и Пасхи. Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

В субботу, 16 апреля, в Курземе ожидается ясная погода, на остальной территории страны - переменная облачность, прогнозируют синоптики.

В то же время, на востоке страны пройдут небольшие дожди.

Будет дуть умеренный северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +5..+10 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет не выше +5..+7 градусов.

Погоду определяет антициклон с центром в Дании.

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