Сб, 16.04.2022
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Сегодня ночью температура воздуха опустится ниже нуля

Природа. Иллюстративное фото ФОТО: Dana Alksne

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха в Латвии понизится до 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.

В первый день Пасхи ожидается небольшая облачность без осадков. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +6...+11 градусов.

В пасхальное воскресенье в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый или умеренный с севера. Температура воздуха на рассвете -1 градус, в окрестностях города до -4 градусов. Днем воздух прогревается до +9 градусов, у моря - до +6 градусов.

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