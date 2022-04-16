Сегодня ночью температура воздуха опустится ниже нуля

В первый день Пасхи ожидается небольшая облачность без осадков. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +6...+11 градусов.

В пасхальное воскресенье в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый или умеренный с севера. Температура воздуха на рассвете -1 градус, в окрестностях города до -4 градусов. Днем воздух прогревается до +9 градусов, у моря - до +6 градусов.