Пасхальное воскресенье - солнечное и безветренное
В воскресенье, в первый день католической Пасхи, в Латвии будет сухая и солнечная погода, ожидается лишь небольшая облачность, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, в первый день католической Пасхи, в Латвии будет сухая и солнечная погода, ожидается лишь небольшая облачность, прогнозируют синоптики.
Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного, на побережье возможен также северо-западный ветер.
Воздух прогреется до +6...+11 градусов.
В Риге весь день будет светить солнце, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +9 градусов, у моря - до +6 градусов.
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