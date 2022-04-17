Вс, 17.04.2022
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Пасхальное воскресенье - солнечное и безветренное

Пасха на Центральном рынке в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, в первый день католической Пасхи, в Латвии будет сухая и солнечная погода, ожидается лишь небольшая облачность, прогнозируют синоптики.

Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного, на побережье возможен также северо-западный ветер.

Воздух прогреется до +6...+11 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +9 градусов, у моря - до +6 градусов.

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