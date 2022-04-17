Пасхальное воскресенье - солнечное и безветренное

Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного, на побережье возможен также северо-западный ветер.

В Риге весь день будет светить солнце, будет дуть северный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +9 градусов, у моря - до +6 градусов.