Пн, 18.04.2022
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В понедельник потеплеет до +12 градусов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник температура воздуха в Латвии повысится до +7...+12 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер.

В Риге облака лишь иногда будут закрывать солнце, будет сухо, ожидается умеренный северный ветер. Воздух прогреется до +10 градусов, у моря - до +7 градусов.

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