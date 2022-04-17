Во второй день Пасхи будет более облачно

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью подует слабый северный ветер, а температура воздуха будет колебаться около нуля, в пригороде она даже опустится до -3 градусов. Днем ветер станет умеренным, а температура воздуха повысится до +10 градусов, у моря - до +7 градусов.