Вс, 17.04.2022
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Во второй день Пасхи будет более облачно

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 18 апреля, небо в Латвии частично затянет облаками, но осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков, будет дуть северный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью понизится до +1...-4 градусов, днем воздух прогреется до +7...+12 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью подует слабый северный ветер, а температура воздуха будет колебаться около нуля, в пригороде она даже опустится до -3 градусов. Днем ветер станет умеренным, а температура воздуха повысится до +10 градусов, у моря - до +7 градусов.

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