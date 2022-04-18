На этой неделе ожидается самая теплая с осени погода

На рабочей неделе сохранится преимущественно сухая погода, однако в субботу и воскресенье возрастет вероятность дождя. Ожидается главным образом умеренный восточный, северо-восточный ветер, в среду с порывами до 11-16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит +12...+17 градусов, на несколько градусов холоднее будет на курземском побережье Рижского залива.

По ночам температура воздуха будет опускаться до 0...+7 градусов.

В реках понизится уровень воды.