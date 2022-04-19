В среду потеплеет до +18 градусов

Тепло будет умеренным из-за порывистого северо-восточного ветра, скорость которого в порывах будет достигать 12-16 метров в секунду.

В ночь на среду при слабом и умеренном ветре температура воздуха понизится до 0...+5 градусов.

В ближайшие сутки небо будет преимущественно ясным, на юго-востоке страны его будут частично закрывать облака, осадков не ожидается.

В Риге в среду синоптики обещают ясную погоду с порывистым северо-восточным ветром, который днем усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от +5 градусов на рассвете и до +17 градусов во второй половине дня.

Галерея: Весна в Латвии