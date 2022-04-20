Синоптики: Среда - наконец-то весна!
В среду, 20 апреля, в Латвии будет солнечно и тепло, прогнозируют синоптики.
В среду, 20 апреля, в Латвии будет солнечно и тепло, прогнозируют синоптики.
Северо-восточный ветер в порывах усилится до 12-16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15...+18 градусов.
В Риге среда будет солнечной, северо-восточный ветер будет дуть порывами до 13 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +17...+18 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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