Синоптики: Среда - наконец-то весна!

Северо-восточный ветер в порывах усилится до 12-16 метров в секунду. Воздух прогреется до +15...+18 градусов.

В Риге среда будет солнечной, северо-восточный ветер будет дуть порывами до 13 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +17...+18 градусов.

Галерея: Весна в Латвии