В субботу потеплеет до +17 градусов; местами пройдут дожди

Над остальной частью страны солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет небольшой дождь.

В ночь на субботу осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, воздух охладится до +2...+7 градусов.

Днем будет дуть умеренный ветер с востока и севера.

Максимальная температура воздуха составит от +9 градусов в Даугавпилсе и местами на побережье до +14...+17 градусов на остальной территории страны.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, вечером возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до +6 градусов, днем - повысится до +15 градусов.