В субботу потеплеет до +17 градусов; местами пройдут дожди
В субботу утром в окрестностях Даугавпилса пойдет дождь, а в течение дня осадки ожидаются уже почти по всему юго-восточному региону Латвии, прогнозируют синоптики.
В субботу утром в окрестностях Даугавпилса пойдет дождь, а в течение дня осадки ожидаются уже почти по всему юго-восточному региону Латвии, прогнозируют синоптики.
Над остальной частью страны солнце будет чередоваться с облаками, местами пройдет небольшой дождь.
В ночь на субботу осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер, воздух охладится до +2...+7 градусов.
Днем будет дуть умеренный ветер с востока и севера.
В Риге в субботу ожидается переменная облачность, вечером возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до +6 градусов, днем - повысится до +15 градусов.
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