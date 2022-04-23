Воскресенье в Латвии будет преимущественно дождливым

В течение дня начиная с востока страны возможны прояснения. Во второй половине дня и вечером местами пройдут грозы с градом.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, на побережье местами порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +4...+8 градусов, днем от +5 градусов местами в Курземе до +12 градусов в Латгале.

В Риге в воскресенье ожидается продолжительный дождь, который прекратится к вечеру. Температура воздуха ночью и днем составит +7...+8 градусов.