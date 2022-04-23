Сб, 23.04.2022
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Воскресенье в Латвии будет преимущественно дождливым

Дождь в Риге ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 24 апреля, и ночью, и днем на большей части территории страны ожидаются дожди, во многих местах - сильные, прогнозируют синоптики.

В течение дня начиная с востока страны возможны прояснения. Во второй половине дня и вечером местами пройдут грозы с градом.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, на побережье местами порывами до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +4...+8 градусов, днем от +5 градусов местами в Курземе до +12 градусов в Латгале.

В Риге в воскресенье ожидается продолжительный дождь, который прекратится к вечеру. Температура воздуха ночью и днем составит +7...+8 градусов.

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