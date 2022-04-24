Пн, 25.04.2022
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В понедельник потеплеет до +13 градусов; возможен небольшой дождь

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В понедельник на большей части территории Латвии между облаками выглянет солнце, и воздух прогреется до +10...+13 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами на побережье не будет теплее +6 градусов. Ожидается слабый северный и западный ветер.

В отдельных местах пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможен моросящий дождь.

В Риге значительных осадков не ожидается, может выглянуть солнце, будет дуть небольшой северный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +9 градусов, у моря - до +6 градусов.

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