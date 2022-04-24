В понедельник в Латвии ожидаются дожди

Температура воздуха ночью понизится до +2...+7 градусов, днем составит от +6 градусов местами на побережье до +10...+13 на большей части территории страны.

В Риге в понедельник ночью и утром ожидается моросящий дождь, днем временами выглянет солнце. Температура воздуха ночью составит около +6 градусов, днем - до +9 градусов.