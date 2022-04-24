Вс, 24.04.2022
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В понедельник в Латвии ожидаются дожди

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ночь на понедельник и завтра днем в Латвии ожидаются небольшие дожди, а небо будет пасмурным, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью понизится до +2...+7 градусов, днем составит от +6 градусов местами на побережье до +10...+13 на большей части территории страны.

В Риге в понедельник ночью и утром ожидается моросящий дождь, днем временами выглянет солнце. Температура воздуха ночью составит около +6 градусов, днем - до +9 градусов.

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