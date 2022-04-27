Чт, 28.04.2022
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В четверг потеплеет до +11 градусов; день пройдет без значительных осадков

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг в Латвии ожидается частично облачная погода, без значительных осадков, прогнозируют синоптики.

Слабый ветер сменится умеренным западным, юго-западным ветром. Воздух прогреется до +6...+11 градусов.

В Риге увеличится облачность, однако значительных осадков синоптики не обещают, будет дуть слабый западный ветер. Ближе к вечеру температура воздуха поднимется до +10 градусов.

Между тем, прошедшей ночью температура воздуха опустилась до -1...-5 градусов, местами в Видземе было еще на градус холоднее. В Риге столбик термометра не опустился ниже +3 градусов.

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