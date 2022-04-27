В ночь на четверг ожидается температура ниже нуля
В ночь на четверг температура воздуха в Латвии опустится до -1...-6 градусов, только на Видземском побережье будет не ниже 0...+3 градусов, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг температура воздуха в Латвии опустится до -1...-6 градусов, только на Видземском побережье будет не ниже 0...+3 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночь ожидается преимущественно ясная, днем - переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер слабый, умеренный с запада, юго-запада. Максимальная температура воздуха днем составит +6...+11 градусов.
После ясной ночи в Риге в четверг будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха на рассвете составит от +3 градусов у моря до -5 градусов в пригородах, днем воздух прогреется до +10 градусов.
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