Ср, 27.04.2022
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В ночь на четверг ожидается температура ниже нуля

ФОТО: AFP/SCANPIX

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии опустится до -1...-6 градусов, только на Видземском побережье будет не ниже 0...+3 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночь ожидается преимущественно ясная, днем - переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер слабый, умеренный с запада, юго-запада. Максимальная температура воздуха днем составит +6...+11 градусов.

После ясной ночи в Риге в четверг будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха на рассвете составит от +3 градусов у моря до -5 градусов в пригородах, днем воздух прогреется до +10 градусов.

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