Синоптики: ночью ожидается кратковременные дождь и град
В ночь на пятницу во многих районах Латвии начиная с северо-запада ожидаются кратковременные осадки, прогнозируют синоптики
В ночь на пятницу во многих районах Латвии начиная с северо-запада ожидаются кратковременные осадки, прогнозируют синоптики
Осадки будут преимущественно в виде дождя, но местами также ожидается мокрый снег и град. Ветер слабый, умеренный с запада. Температура воздуха ночью составит -1...+4 градуса.
Днем значительных осадков не ожидается, выглянет солнце. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.
Ночью в Риге возможен дождь, днем ожидается преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный, температура воздуха составит +4 градуса ночью и +9 градусов днем.
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