Сб, 30.04.2022
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Суббота будет солнечной; потеплеет до +13 градусов

Женщины на Бастионной горке ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу, в день Большой толоки, в Латвии ожидается сухая и в основном солнечная погода, более облачно будет в западной части страны, прогнозируют синоптики.

Сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха ожидается от +7...+8 градусов на видземском побережье до +13 градусов на юге Курземе.

В Риге последний день апреля будет солнечным, ожидается слабый северо-западный ветер. Воздух прогреется до +10 градусов, на севере города - до +8 градусов.

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