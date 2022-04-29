Суббота будет солнечной; потеплеет до +13 градусов
В субботу, в день Большой толоки, в Латвии ожидается сухая и в основном солнечная погода, более облачно будет в западной части страны, прогнозируют синоптики.
В субботу, в день Большой толоки, в Латвии ожидается сухая и в основном солнечная погода, более облачно будет в западной части страны, прогнозируют синоптики.
Сохранится слабый ветер. Максимальная температура воздуха ожидается от +7...+8 градусов на видземском побережье до +13 градусов на юге Курземе.
В Риге последний день апреля будет солнечным, ожидается слабый северо-западный ветер. Воздух прогреется до +10 градусов, на севере города - до +8 градусов.
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